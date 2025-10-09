El Pleno del Congreso inicia el debate de admisión de la vacancia contra Dina Boluarte con la asistencia confirmada de 114 legisladores en modalidad semipresencial, superando ampliamente el quórum mínimo de 59 votos requerido para este proceso constitucional que evalúa la permanencia de la mandataria en el cargo. Los parlamentarios procedieron a la lectura de las sumillas de las cuatro mociones presentadas por el Bloque Democrático Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú y la Bancada Socialista, las cuales sustentan las causales para la destitución presidencial según el artículo 113 de la Constitución. Esta fase preliminar del proceso, que precede a la votación de admisión propiamente dicha, representa un momento crucial en la crisis política peruana, donde las bancadas definen sus posiciones ante un escenario que podría cambiar el rumbo del gobierno de manera definitiva.

El desarrollo de la sesión sigue los protocolos establecidos en el reglamento del Congreso, el cual establece que para declarar la vacancia presidencial se requiere el voto favorable de al menos 87 legisladores, equivalente a dos tercios del hemiciclo que actualmente cuenta con 130 miembros en total. La moción de vacancia, que anteriormente había sido objeto de análisis en la Comisión de Fiscalización, ahora enfrenta su debate más determinante en el plenario, donde cada bancada expondrá sus argumentos a favor o en contra de la medida.

