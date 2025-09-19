La PNP captura a 14 extorsionadores que cobraban cupos a colectiveros, luego de un operativo conjunto con el Ministerio Público que sorprendió a los “Injertos del Rímac” en diversos distritos de Lima y Callao. Durante la intervención, las autoridades allanaron 17 viviendas y hallaron más de 225 mil soles en efectivo, municiones y material de la organización, lo que refuerza la hipótesis de una estructura criminal consolidada.



Según las pesquisas, los detenidos exigían entre 20 y 25 soles semanales a conductores de la ruta Rímac–Miraflores, aunque también extendían sus amenazas a comerciantes y obreros de construcción civil. De acuerdo con la Fiscalía, esta red habría recaudado cerca de 2 millones de soles mediante cobros ilegales, por lo que los detenidos serán procesados por crimen organizado y extorsión agravada.



