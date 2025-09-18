La PNP capturó a comercializadores de droga que operaban bajo la fachada de mototaxistas en El Agustino, durante un operativo conjunto con serenazgo distrital. Los detenidos, identificados como Kevin Daniel Oviedo (venezolano) y Marvin Eduardo Brizuelo Mayoral, utilizaban mototaxis polarizados para pasar desapercibidos mientras vendían drogas.

Las cámaras de seguridad del distrito captaron el momento exacto de las transacciones, donde ofrecían envoltorios con marihuana, pasta básica y clorhidrato de cocaína. El modus operandi incluía simular ser trabajadores formales, estrategia que les permitía operar discretamente en plenas vías públicas del distrito. Brizuelo Mayoral, con apenas 15 días en Perú, demostró la rápida infiltración de redes criminales internacionales, según las investigaciones.

