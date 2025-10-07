Dos presuntos miembros de la banda criminal “Los Injertos del Rímac” fueron capturados por la Policía Nacional en un operativo realizado en dicho distrito. Los identificados como Rogers León y Kevin Quiroz fueron intervenidos por posesión de arma de fuego, tenencia de explosivos y falsedad genérica, delitos que agravan su situación legal. Sobre Quiroz pesaba además una detención preliminar por el delito de extorsión, lo que demuestra su presunta vinculación con actividades delictivas continuadas que afectan la seguridad ciudadana.

Durante el procedimiento se incautaron 11 billetes de 100 soles como evidencia, los cuales forman parte de las investigaciones para determinar su origen ilícito. Este golpe a la organización criminal se enmarca en una serie de operativos que busque desarticular grupos delictivos que operan en la zona, pues la tenencia de explosivos representa un riesgo latente para la población.

