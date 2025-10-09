La PNP de Sechura vigila las viviendas de la familia Quiroga como parte de las medidas de protección implementadas, confirmando que “estamos haciendo un patrullaje preventivo” alrededor de dos o tres inmuebles identificados donde residen miembros de Agua Marina. Si bien en los últimos días no se han registrado denuncias formales por parte de los integrantes de la agrupación, las autoridades mantienen la alerta tras el violento atentado que sufrieron durante su presentación en Chorrillos.

Vea también: Hablan asistentes al concierto de Agua Marina: “La gente empezó a correr, todo fue un caos”

La medida de seguridad adquiere mayor relevancia al conocerse que, aproximadamente hace diez días, se produjo un robo en una de las viviendas de los artistas, un caso que actualmente se encuentra en investigación por la policía. Este antecedente delictivo, sumado al reciente ataque, justifica el despliegue policial que busca disuadir cualquier acción contra los miembros de la emblemática agrupación piurana.

