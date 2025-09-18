La PNP declaró reservadas todas las denuncias policiales por un período de cinco años, afectando tanto el sistema de denuncias regulares como el de investigación criminal. La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones deberá implementar medidas de seguridad especiales, garantizando el registro y custodia adecuada de los datos clasificados.

Vea también: Fiscal de la Nación pide cancelar inscripción de Fuerza Popular

La medida aplica retroactivamente a todas las denuncias existentes, estableciendo un precedente significativo en el manejo de información policial en el Perú. Expertos en transparencia cuestionan el impacto en el acceso a información pública, mientras la PNP asegura que es vital para su labor operativa. El balance entre seguridad y transparencia marca el debate sobre esta polémica resolución.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO