La Policía Nacional del Perú desmintió categóricamente cualquier falta de colaboración y presunto intento de sabotaje en la captura de “El Monstruo“, según la enfática declaración del coronel José Manuel Cruz dirigida a sus homólogos paraguayos. El alto mando policial peruano reveló que proporcionó información crucial sobre la ubicación de Erick Moreno Hernández, quien permaneció prófugo durante tres años hasta su reciente captura en una operación coordinada. La PNP sustentó su posición exhibiendo reportes de Western Union y de la Unidad de Inteligencia Financiera, que demostrarían el compromiso institucional en este caso de alcance internacional.

Vea también: Juan José Santiváñez renuncia como ministro de Justicia

Horas después, el coronel Cruz moderó sus declaraciones durante una conferencia de prensa, donde reconoció que la captura final resultó de una acción conjunta entre ambas divisiones policiales. Las investigaciones también detectaron un presunto plan orquestado por Diana Martínez, la joven paraguaya embarazada de Moreno que intentaría cobrar la recompensa junto a una expareja y el mismo criminal. Este macabro esquema reflejaría la naturaleza calculadora del sanguinario cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte”, quien según testigos nunca se da por vencido y solo descansa para despistar a sus perseguidores.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO