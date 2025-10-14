El comandante general de la Policía Oscar Arriola detalló las medidas para proteger los derechos durante las marchas convocadas en Lima y regiones, enfatizando el compromiso de garantizar la seguridad de todos los participantes. Las declaraciones surgen ante expresiones de odio contra uniformados, quienes, según explicó, reciben capacitación para mantener la calma ante provocaciones extremas como baños de heces u orines, ya que cualquier reacción fuera de procedimiento conlleva procesos administrativos disciplinarios que se rigen por plazos y términos establecidos.

Sobre el uso de gases lacrimógenos, el jefe policial aclaró que se actúa de manera proporcional cuando individuos convierten protestas pacíficas en actos delictivos, aunque reconoció la dificultad de controlar la dirección del gas cuando periodistas están cerca. Reiteró que el número de efectivos desplegados es el necesario para proteger el derecho a la expresión y tránsito, destacando que paralelamente se trabaja cuatro veces más en inteligencia e investigación contra extorsiones con personal de civil.

