La PNP investiga al funcionario indonesio asesinado, Cetro Purba, por sus posibles vínculos con mafias de explotación sexual que operan en Lince, una zona de la capital peruana tristemente conocida por estos delitos. Las pesquisas, que surgieron tras el hallazgo de sus conexiones con ciudadanos vinculados a estas redes, se centran en determinar el grado de envolvimiento del diplomático, quien contaba con prerrogativas que facilitaban su movilidad en el país. Esta línea de investigación abre la posibilidad de que su muerte esté relacionada con este ilícito mayor.

La investigación intenta “jalar el hilo de la madeja” para identificar a los cabecillas de una organización delictiva que explota mujeres, incluyendo menores de edad, y que tiene plazas distribuidas en la ciudad, como la zona de El Risso. La confirmación de estos vínculos, que las autoridades ya han develado en anteriores operativos, representaría un giro lamentable en el caso, transformando a la víctima en un presunto partícipe de las redes criminales que se busca desarticular.

