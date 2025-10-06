La Policía liberó el Óvalo Habich en San Martín de Porres tras horas de tenso enfrentamiento con 700 buses de transporte público que bloqueaban completamente el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Hábich, donde manifestantes lanzaron piedras contra los efectivos y una de ellas impactó en la cabeza del coronel Martín Solís , quien resultó con el rostro ensangrentado y fue evacuado urgentemente a un centro de salud mientras otros agentes lograban finalmente despejar la vía después del prolongado paro que paralizó esta importante intersección del Cono Norte. Los transportistas habían iniciado su protesta desde primeras horas de la mañana en la Avenida Túpac Amaru con la intención de llegar al Congreso de la República para plantarse frente al legislativo, pero encontraron un fuerte contingente policial que les impidió el paso hacia la Panamericana Norte generando el masivo bloqueo que mantuvo incomunicado el sector durante toda la jornada.

Vea también: Ministro Malaver sobre enfrentamientos entre transportistas y la PNP: “La policía está aplicando herramientas legales”

La violenta protesta en SMP respondía al reclamo de los conductores contra la ola de inseguridad que sufren diariamente, específicamente por los cobros de cupos por parte de bandas delictivas y los asesinatos de choferes que se han incrementado en los últimos meses, lo que los llevó a organizar esta medida de fuerza que buscaba visibilizar su desesperación ante la falta de protección estatal. La intervención policial para desbloquear el óvalo permitió restablecer el tránsito vehicular en esta crucial conexión vial luego de que los manifestantes decidieran paralizar sus unidades como forma de presión, aunque se desconoce si continuarán su marcha hacia el Congreso o si las negociaciones con las autoridades lograrán canalizar sus demandas de seguridad mediante mesas de diálogo que eviten nuevos episodios de confrontación.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO