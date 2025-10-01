La PNP revela documentación que prueba su participación clave en la captura de “El Monstruo“, desmintiendo categóricamente las versiones que cuestionaban su colaboración internacional. Estas evidencias, que incluyen registros de Western Union sobre transferencias a Bolivia y Paraguay, destruyen la “primera infamia” que afirmaba que la institución desconocía el paradero de este peligroso criminal.

El coronel Chamba exhibió reportes de inteligencia fechados desde el 10 de febrero donde identificaba a Daniel Tellez como contacto en Paraguay, además de comunicaciones con el comisario Luis López Velásquez que demuestran el envío formal de información a través de Cooperación Internacional. La investigación se intensificó el 26 de marzo cuando el coronel Franco Moreno Panta intervino a Grace, quien proporcionó los últimos números telefónicos utilizados por el prófugo y confirmó que se escondía con Lizeth Albina Cruz Ruiz en Luque.

