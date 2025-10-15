La PNP y el Mininter confirmaron que 5 agentes resultaron heridos durante las manifestaciones en el Centro de Lima, pertenecientes a unidades de servicios especiales desplegadas para resguardar el orden público. Los efectivos, quienes recibieron atención médica en nosocomios, fueron lesionados en medio de los enfrentamientos registrados en las inmediaciones de la avenida Abancay, donde grupos de manifestantes emplearon objetos contundentes y artefactos pirotécnicos.

Vea también: Presidente Jerí por la marcha: “No pretenderemos que un grupo reducido use la violencia como camino”

Esta situación llevó a las instituciones a invocar a la protesta pacífica, recordando que el derecho a la manifestación debe ejercerse sin violencia según lo establecido en el marco constitucional peruano. El Ministerio del Interior emitió un comunicado oficial donde rechazó “de manera enérgica y categórica” todos los actos violentos registrados durante las movilizaciones convocadas a nivel nacional, las cuales también se desarrollaron en varias regiones del país según reportes de las autoridades.

El ministerio, que reiteró su compromiso de velar por la seguridad ciudadana con un enfoque de lucha frontal contra la criminalidad, enfatizó que estos incidentes afectan tanto a la propiedad pública como privada. La intervención de las fuerzas del orden busca garantizar la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en un contexto donde las movilizaciones han generado tensiones en diferentes puntos del territorio peruano.

