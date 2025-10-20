Pobladores de SJM viven sin agua tras voraz incendio que destruyó sus viviendas hace ocho días, situación que afecta a comunidades de Pamplona Alta donde familias enteras sobreviven en carpas y refugios improvisados con plásticos. Edgar Caja, vocero de los damnificados, denuncia que Sedapal se niega a enviar cisternas argumentando que son “conexiones informales” sin documentación, pese a que el agua es un derecho humano esencial para la higiene y alimentación básica.

Vea también: Señor de los Milagros saldrá por tercera vez el 26 de octubre e irá hacia el Callao

Los afectados, que incluyen niños con capacidades especiales y personas vulnerables, deben comprar el líquido a vecinos que lo comercializan pese a la emergencia, mientras políticos visitan la zona solo para fotografía sin resolver el problema de fondo. Aunque el doctor Franz Starizon donó tachos para almacenamiento, la falta de agua impide el funcionamiento de ollas comunes y aumenta el riesgo sanitario en una comunidad que clama auxilio al Presidente y al Ministro de Vivienda.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO