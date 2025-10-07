Una poca circulación de buses de transporte se registra en SJL y Ventanilla pese al acuerdo con el Ejecutivo, lo que genera largas esperas para los usuarios, quienes enfrentan una severa escasez de unidades. En la avenida Próceres, en San Juan de Lurigancho, se observan vehículos abarrotados y pasajeros viajando en condiciones inseguras, mientras que las colas en la estación Caja de Agua del Metro se extienden por cuadras, evidenciando que la oferta es insuficiente para la demanda habitual, un problema que afecta la movilidad masiva.

La situación en Ventanilla es similar, donde varias empresas decidieron no acatar el pacto y no salieron a trabajar, lo que provocó que, durante la tarde, la avenida Néstor Gambetta fuera bloqueada por buses. Pasajeros reportan que su tiempo de espera se incrementó de 5 minutos a una hora, mientras expresan su preocupación por la ola de delincuencia que motiva las protestas, un reclamo que mantiene latente la posibilidad de que el paro se reactive, profundizando la crisis.

