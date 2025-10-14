Poca presencia femenina marca el inicio del gabinete de Ernesto Álvarez, donde solo cuatro mujeres integran el equipo ministerial, situación que, según analista, evidencia una brecha en la representación política. Enzo Elguera sostuvo que el Ministerio de Economía y Finanzas ha llegado a tener más poder político que el propio premier, lo que refleja un desequilibrio en la toma de decisiones gubernamentales.

El especialista agregó que, aunque es posible que más mujeres hayan sido evaluadas para asumir cargos, algunas podrían no haber aceptado por motivos personales o políticos. También advirtió que el MEF ha sido calificado de permisivo con el populismo, lo que podría debilitar la gestión. Aun así, subrayó que las mujeres suelen destacar en la administración pública por su capacidad de gestión y liderazgo.

