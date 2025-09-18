Podemos Perú propone una ley para reducir el tiempo de espera en peajes, estableciendo un máximo de cinco minutos desde el ingreso al carril correspondiente. Esta medida beneficiaría a millones de usuarios del sistema vial nacional, quienes frecuentemente enfrentan demoras excesivas en horas punta y fines de semana, acompañadas de interminables colas de vehículos.

La congresista Digna Calle plantea incorporar este derecho en el Código de Protección y Defensa al Consumidor, obligando a concesionarias a instalar señalización visible en cada estación. El proyecto representa un avance significativo en derechos del consumidor en servicios de infraestructura pública, según expertos en legislación vial.

