La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la prisión preventiva de 30 meses impuesta al empresario Alejandro Sánchez, quien es señalado por la Fiscalía como el presunto financista del expresidente Pedro Castillo. Sánchez, dueño de la casa sarratea en Breña que presuntamente operó como un “despacho paralelo”, seguirá recluido en el penal de Aucallama después de que el tribunal declarara infundado el recurso de apelación presentado por su defensa legal.

El fallo judicial, que ratifica la resolución del juez Jorge Chávez Tamaríz del pasado 13 de mayo, mantiene la medida cautelar dentro de la investigación por el caso “Asesores a la Sombra”, donde se le acusa de haber financiado actividades irregulares durante el gobierno de Castillo.

