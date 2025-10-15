El Poder Judicial evalúa hoy el pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte, que la Fiscalía solicita por 36 meses al atribuirle el presunto delito de lavado de activos por su vinculación con Vladimir Cerrón. Según la tesis fiscal, cuando era vicepresidenta en la plancha de Perú Libre, la exmandataria habría creado una cuenta para que los militantes aporten dinero, fondos que supuestamente se destinaron a pagar la reparación civil del líder político.

Esta audiencia presencial marca un momento crítico en su situación legal, pues el caso se centra en su presunta participación en el financiamiento de Cerrón, mientras que mañana a la misma hora enfrentará otro pedido de impedimento de salida por 18 meses por el caso de las cirugías, una investigación separada que involucra a su médico Mario Cabany y que incrementa la presión judicial sobre la exmandataria, quien deberá responder ante ambas causas de forma consecutiva.

