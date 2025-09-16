El Poder Judicial ordenó al Ministerio Público concluir la investigación preliminar seguida contra el expresidente Pedro Castillo por las presuntas irregularidades en la designación de Omar Chambergo en Osinergmin. El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley adoptó esta decisión, al declarar fundado el pedido de la defensa de Castillo, quien alegó un uso excesivo del tiempo por parte de los fiscales. La investigación se centra en el presunto delito de nombramiento ilegal.

La resolución judicial, que constituye un control de plazo, enfatiza que el respeto de los plazos procesales es una garantía esencial del debido proceso. La defensa legal del exmandatario sostuvo que la Fiscalía extendió indebidamente la pesquisa, la cual debe ahora ser concluida de manera inmediata.

