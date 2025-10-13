El Poder Judicial ordena la reposición de Delia Espinoza como Fiscal de la Nación, una decisión que genera impacto en el escenario político del país. La medida responde a una acción judicial que cuestiona su separación del cargo, y coincide con el clima de tensión que vive el Ministerio Público en medio de las exigencias ciudadanas por mayor transparencia.

Esta resolución llega en un momento decisivo, ya que la restitución de Espinoza era uno de los pedidos principales para la marcha del miércoles 15. Su retorno podría redefinir las relaciones entre el Ejecutivo y la Fiscalía, especialmente en un contexto donde la independencia institucional está bajo observación pública. Analistas coinciden en que este fallo no solo tiene implicancias legales, sino también políticas.

