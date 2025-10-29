La fiscal suspendida Elizabeth Peralta fue liberada tras una revisión de oficio de la medida de 18 meses de prisión preventiva que cumplía desde inicios de año. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso que afronte el proceso en libertad restringida, bajo condiciones estrictas y el pago de una caución de S/10 000.

La magistrada, recluida en el Penal de Mujeres de Chorrillos, es investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico, junto al exconductor de televisión Andrés Hurtado “Chibolín”.

El fallo judicial ordena que Peralta no podrá comunicarse con los demás investigados ni con testigos vinculados al caso. Además, deberá abonar la caución en un plazo máximo de tres días desde la notificación, bajo advertencia de que cualquier incumplimiento podría revertir su libertad.

Cargos en su contra

Según la tesis fiscal, el empresario Javier Miu Lei habría entregado una presunta coima para que Peralta interviniera en la recuperación de barras de oro incautadas por el Ministerio Público en 2020. El caso también incluye otros dos hechos presuntamente ilícitos que siguen bajo investigación.

Situación del proceso

El expediente continúa en etapa preparatoria y bajo reserva fiscal. Hasta el momento, ninguno de los implicados ha sido formalmente acusado. La Fiscalía Suprema sigue recopilando pruebas y testimonios para determinar si se formula o no una acusación formal contra los involucrados.

