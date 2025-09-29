El Poder Judicial peruano solicitó a Estados Unidos ampliar la extradición de Alejandro Toledo para que el expresidente pueda ser procesado en el Perú por el caso Tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur, un nuevo frente judicial que se suma a los procesos que ya enfrenta por corrupción. El juez Richard Concepción adoptó esta medida al admitir la solicitud presentada por el equipo especial de la Fiscalía.

Permitirá requerir formalmente a la justicia estadounidense que autorice el juzgamiento de Toledo por este caso de presunto cohecho en el proyecto vial. La decisión judicial busca que Toledo enfrente cargos por el proyecto Interoceánica, específicamente por el Tramo 4 donde habría recibido presuntas coimas.

