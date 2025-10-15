El Poder Judicial declaró infundado el requerimiento de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte, luego de que el Ministerio Público no lograra sustentar su pedido con pericias contables concretas. El magistrado determinó que la Fiscalía solo presentó “sospechas simples” sin datos objetivos, lo que resulta insuficiente para restringir derechos fundamentales, especialmente cuando la pena base supera los tres años pero carece de sustento fáctico comprobado.

Vea también: Presidente José Jerí se reunió hoy con Julie Freundt, vocera de artistas, para solucionar problemas de inseguridad

La resolución judicial enfatizó que no existe peligro de fuga demostrado, considerando el comportamiento procesal de la investigada durante las diligencias preliminares. El fallo, que ya fue apelado por la fiscalía, establece que para aplicar medidas restrictivas se requieren argumentos sólidos que vinculen a la persona con posibles actos de evasión, requisito que en este caso no se cumplió pese a tratarse de delitos de lavado de activos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO