La audiencia judicial contra el candidato presidencial Roberto Sánchez terminó este miércoles sin avances de fondo y fue reprogramada para el próximo 4 de junio. El Poder Judicial deberá resolver primero un pedido de nulidad antes de decidir si el caso avanza a juicio oral por presuntas irregularidades en el manejo de aportes de campaña de Juntos por el Perú.

La sesión estuvo a cargo del juez Adolfo Farfán Calderón, quien explicó que la audiencia no podía instalarse formalmente debido a la solicitud de nulidad presentada por la defensa de uno de los coacusados. El magistrado también indicó que tenía programada otra diligencia relacionada con el caso de Nadeska Widausky, lo que impidió continuar con la sesión.

La Fiscalía mantiene la acusación contra Roberto Sánchez por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas ante la ONPE. El Ministerio Público solicita cinco años y cuatro meses de prisión para el candidato presidencial.

Defensa cuestionó notificación fiscal y pidió nulidad parcial

Durante la audiencia, la defensa de Rubén Herrada Tello, extesorero de Juntos por el Perú, solicitó la nulidad parcial de la resolución que notificó la nueva acusación fiscal. El abogado argumentó que no se adjuntaron los 160 elementos de convicción que sustentan el requerimiento del Ministerio Público, lo que -según sostuvo- afecta el derecho de defensa.

Vea también: Luz Pacheco renuncia a la presidencia del Tribunal Constitucional

La fiscal Gladys Huete respondió que no existen nuevos elementos probatorios respecto al requerimiento inicial y señaló que las defensas ya tenían conocimiento del expediente, pues previamente presentaron observaciones. Sin embargo, el juez decidió no resolver el pedido en ese momento y anunció que será evaluado en la próxima audiencia del 4 de junio.

Proceso contra el hermano de Sánchez quedó archivado

Otro de los puntos debatidos durante la sesión fue la situación jurídica de William Ricardo Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial. La defensa de Roberto Sánchez sostuvo que la Quinta Sala Penal de Apelaciones ya declaró fundada una excepción de improcedencia de acción por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas.

Según explicó la defensa, ese era el único cargo que pesaba contra William Sánchez, por lo que su caso quedó archivado definitivamente. En el caso de Roberto Sánchez, el proceso continúa únicamente por las presuntas irregularidades relacionadas con la información presentada ante la ONPE sobre aportes y gastos partidarios.

Fiscalía sostiene que hubo desvío de fondos partidarios

De acuerdo con la tesis fiscal, entre 2018 y 2020 se habrían desviado aproximadamente S/280 mil de fondos vinculados a campañas políticas de Juntos por el Perú hacia cuentas personales de Roberto Sánchez y de su hermano. La investigación señala dos presuntos hechos principales:

En 2018, se habrían derivado S/204 mil entregados por aspirantes a candidaturas municipales.

En 2020, simpatizantes interesados en postular al Congreso habrían depositado S/1000 en cuentas personales de Roberto Sánchez. El monto presuntamente desviado asciende a S/75 750.

La Fiscalía sostiene que estos movimientos no habrían sido reportados correctamente ante la ONPE. La próxima audiencia fue programada para el jueves 4 de junio a las 3:30 p.m., apenas tres días antes de la segunda vuelta electoral.