Opiniones divididas. El repentino anunció del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sobre el retorno del servicio militar obligatorio, como parte de una estrategia para combatir la inseguridad ciudadana, no ha ganado respaldo en la población y un experto lo cuestiona.

En un sondeo, el equipo de Ocurre Ahora, recogió opiniones de la población como “podría ser una de las medidas, pero no creo que sea lo definitivo” y otros que advierten que “puede ser entrenamiento para malos jóvenes”. Por su parte, Luis Herrera, exjefe de asesores del Ministerio del Interior, indica que “sobre el servicio policial creo que falta explicación, porque no existe ese tipo de servicios, no se entiende”.

