Un gesto de humanidad conmovió a miles cuando un policía abrazó a un chofer que perdió su vehículo completamente incendiado por un desperfecto técnico, mientras los bomberos no llegaban a tiempo. El efectivo, mostrando una profunda empatía, comprendió que el automóvil representaba la herramienta de trabajo del afectado, quien vio consumirse su sustento económico en minutos.

El incendio, que redujo la unidad a cenizas, dejó al conductor en un estado de total desconsuelo ante la imposibilidad de salvar su patrimonio. La escena, captada en video y difundida ampliamente, muestra el abrazo solidario del uniformado que reconforta al ciudadano en su momento de angustia. Este acto de compasión contrasta con la frustración por la falta de respuesta oportuna de los servicios de emergencia, que no pudieron controlar las llamas a tiempo.

