La Policía Nacional captura a más de 140 extranjeros en un búnker de la delincuencia, un operativo que desmanteló el centro de operaciones de la banda “El Antitren” en la avenida Universitaria, Los Olivos. Durante la intervención, que se realizó tras un trabajo de inteligencia que vinculaba al lugar con extorsiones al transporte público, se incautaron armas de alto poder y sustancias ilícitas.

El local funcionaba bajo la fachada de una cevichería, donde los agentes del Grupo Especial contra el Crimen (Greco) encontraron a 147 personas en una supuesta fiesta. Entre los detenidos se encuentran 79 hombres y 67 mujeres de nacionalidad venezolana, quienes integraban esta organización criminal internacional junto a una ciudadana ecuatoriana.

