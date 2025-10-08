La captura del conocido delincuente apodado “J Balvin”, quien sembraba temor en el distrito de San Luis, se concretó tras una investigación que rastreó sus movimientos. Sus ataques, que consistían en despojar a peatones de sus pertenencias en cuestión de segundos, fueron registrados por cámaras de seguridad, lo que permitió a los agentes establecer su patrón de acción y ubicarlo. El individuo aprovechaba el transporte público para sus fechorías, utilizando una mototaxi como medio para acercarse a sus víctimas y huir rápidamente.

El modus operandi del detenido, un joven de 21 años, revela que actuaba con un cómplice que manejaba el vehículo durante los asaltos. En las imágenes se observa cómo simulaba ser un pasajero más para luego descender y arrebatar artículos personales, una estrategia que le permitió cometer varios robos antes de su arresto. Ahora enfrenta un proceso legal por sus actos, lo que impide que continúe afectando la seguridad ciudadana en la zona.

