Policía captura a tres ladrones de autopartes en La Molina cuando intentaban desmantelar vehículos de alta gama estacionados en la vía pública. Durante la intervención, los agentes descubrieron que los sujetos habían llegado equipados con herramientas y armas, lo que evidencia la preparación de la banda para cometer delitos en la zona. El operativo evitó que más vecinos se convirtieran en víctimas de esta modalidad de robo que ha crecido en Lima Este.

Vea también: Chofer choca contra estación Independencia del Metropolitano

En la detención se hallaron además pertenencias que podrían vincularse con otros hechos delictivos, lo que abre una línea de investigación sobre la magnitud de sus operaciones. Según la Policía, los tres capturados registran antecedentes por hurto y violencia, por lo que se presume que integraban una red organizada dedicada al robo de autopartes. El caso ya pasó a manos de la Fiscalía.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO