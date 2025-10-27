La Policía de Tránsito realiza un operativo contra choferes en la Vía Expresa Javier Prado, desplegando más de 120 efectivos que fiscalizan el cumplimiento del estado de emergencia.

Las autoridades, que incluyen personal de la ATU, han trasladado 14 unidades al depósito mediante grúas, especialmente cuando los conductores presentan múltiples papeletas pendientes o se dedican al transporte informal.

El operativo se ejecuta simultáneamente en los niveles superior e inferior de la avenida, focalizándose en la informalidad vehicular y la prohibición de dos personas en moto según el decreto supremo.

La PNP confirmó intervenciones a personas con requisitorias vigentes, evidenciando el combate integral contra infracciones durante la emergencia.

