Policía desbarata banda que extorsionaba y asesinaba transportistas en Lima Norte, tras capturar a su líder Jhorman Barrios Martínez, alias “Jorman”, en su vivienda de San Martín de Porres, donde operaba la organización criminal “Los DESA“. La banda, que manejaba una estructura corporativa con roles definidos y tentáculos en Arequipa, Tumbes, Huacho y Callao, movilizó S/ 22 millones provenientes de extorsiones a empresas de transporte, sicariato y trata de personas, utilizando cuentas bancarias y empresas fantasmas para lavar activos hacia Venezuela. El cabecilla, quien admiraba a Hitler y se autodenominaba “el príncipe del infierno”, infiltró a sus miembros como choferes y cobradores en las rutas para controlar el flujo de pagos y eliminar a quienes se resistían.

La operación policial, que dejó 27 detenidos, incluido un exagente PNP y la pareja sentimental de Barrios, develó que la organización era responsable de al menos 10 asesinatos de transportistas y 20 atentados, usando métodos que incluían granadas y emboscadas con armas de alto poder. Durante los allanamientos se incautaron S/ 100,000 en efectivo y $4,000 dólares en un agente del BCP, además de documentación que comprobaba el lavado mediante importadoras ficticias en Tumbes y Arequipa, donde se identificaron cuentas con S/ 1.5 millones y S/ 4 millones respectivamente.

