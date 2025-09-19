Policía en EE UU abate a hombre armado que se resistía a soltar fusil, luego de que el sospechoso desobedeciera varias órdenes de los oficiales. El sujeto disparó contra los agentes cuando se le exigió entregar el arma, lo que obligó a la policía a reaccionar de forma inmediata. Aunque la intervención buscaba evitar una tragedia mayor, la tensión en la zona aumentó porque la comunidad había denunciado previamente la presencia de personas armadas.

Vea también: Serenazgo de Los Olivos captura a dos extorsionadores armados

Las autoridades informaron que el operativo se produjo en un contexto de creciente violencia con armas, lo que preocupa a la ciudadanía. Mientras se investigan los antecedentes del agresor, expertos en seguridad advierten que casos como este reflejan la urgencia de reforzar los protocolos policiales, ya que los tiroteos se repiten con frecuencia en varias ciudades de Estados Unidos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO