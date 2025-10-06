La policía frustró un posible ataque en San Juan de Lurigancho al detener a dos presuntos extorsionadores que intentaban dejar una granada dentro de un bus con pasajeros. Según fuentes policiales, los agentes intervinieron de inmediato a los sospechosos, quienes participaban en medio de una protesta de transportistas donde la tensión ya era alta.

Durante el registro, los efectivos hallaron en sus mochilas granadas caseras, pistolas y balas, lo que refuerza la hipótesis de que planeaban un atentado. Las autoridades investigan si los capturados pertenecen a una banda dedicada a la extorsión de conductores, dado que operaban en una zona con alto índice de violencia criminal.

