Un policía héroe acaba con la vida de un sicario que minutos antes había asesinado a un conductor de combi en Comas, donde el efectivo, a pesar de estar de civil, intervino inmediatamente al escuchar los gritos de alarma.

El ataque, ejecutado por un falso pasajero en la cuadra 6 de Belaunde, evidenció la brutalidad de un crimen que pudo quedar impune, pero la rápida reacción del agente cambió el desenlace de la tragedia.

La persecución, registrada por cámaras de seguridad de viviendas del sector, culminó cuando el policía logró alcanzar al homicida que intentaba huir, acción que fue destacada por el general Óscar Arriola.

El alto mando afirmó que esta intervención enérgica y decidida refleja la verdadera actitud de un comando, subrayando cómo la presencia policial, incluso fuera de servicio, es crucial para contrarrestar la violencia que afecta a la ciudadanía.

