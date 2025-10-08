Un efectivo de la Policía le disparó a uno de sus mejores amigos justo el día en que este celebraba su cumpleaños, en un trágico incidente que conmocionó a la región de Pasco. La víctima, identificada como William Coz Paulino, quien se desempeñaba como transportista y era cercano al agente, recibió un impacto de bala el último domingo y fue trasladado de inmediato al hospital regional Daniel Alcides Carrión.

Los familiares del joven exigen justicia y solicitan la inmediata detención del policía involucrado, a quien acusan de ser el responsable directo de este hecho que califican como accidental pero evitable. Mientras las investigaciones avanzan para determinar las responsabilidades, uno de los agentes plenamente identificados fue quien llevó al herido al nosocomio tras el disparo.

