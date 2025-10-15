La Policía Nacional procedió a replegar a los manifestantes que intentaron llegar al Congreso, luego de que una protesta inicialmente pacífica derivara en violentos enfrentamientos. El hecho detonante ocurrió cuando un grupo de personas, con los rostros cubiertos, incendió las rejas de protección del frontis del legislativo, lo que motivó una respuesta inmediata de las fuerzas del orden.

Los agentes, que emplearon bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud, lograron la detención de dos personas y atendieron a un efectivo policial que resultó herido en una pierna durante los forcejeos, un saldo que oficializó la escalada de la tensión en el centro de Lima. La intervención de la PNP generó un complejo operativo de seguridad que incluyó el cierre temporal de todas las calles aledañas a la avenida Abancay.

Mientras los uniformados avanzaban cuadra por cuadra para contener a los manifestantes, estos respondieron con el lanzamiento de objetos contundentes, cohetes y bengalas artesanales, lo que prolongó la confusión en la zona. Este episodio de violencia marca un punto crítico en las movilizaciones convocadas a nivel nacional, las cuales expresan el descontento con la actual gestión gubernamental y legislativa, demandando acciones concretas frente a la crisis de seguridad que afecta al país.

