La policía desplegó drones de guerra con visión térmica en una operación inédita que capturó a dos sicarios que ofrecían sus servicios criminales abiertamente en redes sociales, donde el menor de 17 años alias “Charapa” gestionaba contratos de asesinato por 1,500 soles. Esta tecnología militar, operada en coordinación con agentes de inteligencia del ejército, permitió localizar mediante detección de calor corporal a los criminales que se escondían en zonas de difícil acceso de San Juan de Lurigancho, tras haber participado en al menos 10 ejecuciones documentadas en sus propios celulares. Los investigados no solo cometían los crímenes sino que los grababan para después editarlos con música y distribuirlos como material promocional, demostrando una total impunidad en sus acciones que incluía atacar transporte público y extorsionar negocios.

La investigación reveló que “Charapa” actuaba con total descaro frente a cámaras de seguridad mientras su compañero David León Moya, alias “León”, ejecutaba a una madre frente a su hijo en una juguería, escena que conservaba en su teléfono como trofeo junto a otros videos donde celebraban sus “misiones” cumplidas. El modus operandi de este dúo criminal evidenció cómo las redes sociales se han convertido en plataformas para ofertar servicios delictivos, utilizando grupos de WhatsApp para contactar con otras organizaciones criminales que requieren sicariato. La incautación de sus celulares proporcionó a las autoridades evidencia crucial sobre 15 homicidios adicionales no reportados, confirmando que estos individuos operaban con una frialdad que los hace “irrecuperables” según los investigadores, a pesar de su juventud.

