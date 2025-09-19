Policías peruanos fueron detenidos tras intentar ingresar kilos de drogas a Chile para bandas criminales, en un operativo que dejó al descubierto la corrupción dentro de la institución. Los agentes Roosevelt Álvaro Chipanatito y Freddy Benigno Vengoa fueron sorprendidos con 11.6 kilos de ketamina ocultos en dos vehículos que intentaron pasar por el complejo fronterizo de Chacalluta, en Arica.

Las investigaciones revelaron que los uniformados tenían antecedentes por actos irregulares, mientras que la droga incautada estaría destinada a grupos como “Los Gallegos” y el “Tren de Aragua”. En la intervención también se hallaron tres celulares y 500 dólares, pruebas que refuerzan la hipótesis de una red más amplia de narcotráfico. Inspectoría de la Policía Nacional ya asumió el caso y los acusados enfrentan condenas de hasta 15 años de cárcel en Chile.

