Poly Ávila, la recordada rubia del programa Combate, revela por qué decidió abandonar la fama en Perú para comenzar una nueva vida en Argentina. Después de años bajo los reflectores, donde era una figura habitual en realities y fiestas de moda, la exparticipante confiesa que sentía la necesidad de buscar algo más estable y duradero. “Cada vez me hacía más grande y decía: bueno, en algún momento quiero estudiar una carrera, quiero tener algo que no sea pasajero”, explica Poly, quien asegura que la fama y la belleza son efímeras. Esta reflexión la motivó a alejarse del mundo mediático para acercarse al ámbito artístico y educativo, un cambio que ha marcado su vida actual.

Hace cinco años, Poly tomó la decisión de dejar atrás su uniforme de “chica reality” y mudarse a Argentina en silencio, sin llamar la atención. Ahora, convertida en maestra de cuarto grado, la exmodelo comparte cómo su vida ha dado un giro inesperado, alejada de las cámaras y centrada en su crecimiento personal.

