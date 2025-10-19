Grecia denuncia a Julio Achaca, su expareja, tras sufrir una escalofriante agresión que quedó registrada en video, luego de terminar su relación hace dos semanas, porque él, quien acumula cuatro denuncias por violencia física, psicológica y amenazas de muerte, no acepta su decisión. Este caso, que conmocionó al programa, muestra cómo los vecinos y policías intervinieron para ayudarla, evidenciando un perfil desequilibrado que trata a las mujeres como propiedad, a pesar de que Grecia, madre de cinco hijos, intentó poner fin a los abusos previamente.

La historia sirve como alerta para identificar señales tempranas, ya que el agresor, conocido a través de Facebook, pasó de declaraciones de amor a actos violentos rápidamente, lo que subraya la importancia de buscar apoyo y denunciar, pues situaciones así pueden ocurrirle a cualquiera que ignore las red flags en una relación tóxica. Grecia, de 32 años, relata cómo durante la convivencia él mostraba intolerancia, un detalle crucial que muchas víctimas pasan por alto antes de que la violencia escale.

