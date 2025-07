Luis asegura que no ama a Stefani, pero cuando la conoció, ella aún no terminaba con su ex, John, lo que sembró una duda que aún lo acompaña. Aunque tuvieron una relación en la que Stefani quedó embarazada, él pidió hasta cinco pruebas de ADN al ver al bebé, lo que generó un quiebre definitivo entre ambos.

A pesar de que Luis solo ha visto al niño en dos ocasiones, ahora el laboratorio Biolinks confirmó que sí es el padre biológico. Con ese resultado en mano, el conciliador José Andrés Chumán anunció que se iniciará un proceso para establecer pensión de alimentos y régimen de visitas, ya que Luis ahora deberá asumir un rol que hasta hoy evitaba reconocer.

