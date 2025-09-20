Cristo Rata dejó a todos en shock al revelar el origen absurdamente random de su apodo: resulta que de adolescente quiso ponerse “rata” en Facebook porque le parecía “pequeñito y llamativo”, un error que no pudo corregir en 60 días y que terminó definiendo su carrera digital, en una confesión tan honesta que hasta su hermano Rodrigo (alias “Mister RA”) soltó una carcajada incómoda. Entre anécdotas de cómo las chicas lo empezaron a llamar “rata” en lugar de su nombre real; JB admitió que su hermano le copia todo “hasta el último detalle”, una dinámica fraternal que lo tiene tan exasperado.

El momento más hilarante llegó cuando Cristo Rata confesó que su mamá siempre lo ha apoyado desde que comenzó en sus streamers y ahora que gana bien, su actitud se mantiene. Entre consejos no solicitados sobre cómo manejar préstamos fraternales (“se tiene que volver conchudo”), el streamer confesó que solo está 2-3 horas al día en línea porque “más tiempo aburre”, una filosofía laboral que muchos envidiarían.

