Este lunes 13 de octubre, el precio del dólar en Perú abrió la jornada con una nueva caída. Según datos del mercado interbancario, el tipo de cambio se ubica en S/3.421 por dólar, marcando una baja respecto al cierre anterior de S/3.4336. Esta tendencia descendente se mantiene desde la vacancia presidencial de Dina Boluarte y la asunción del gobierno de transición liderado por José Jerí, lo que ha generado incertidumbre en los mercados financieros.

En el mercado paralelo, el dólar se cotiza entre S/3.430 para la compra y S/3.450 para la venta, mientras que en los principales bancos del país la cifra varía ligeramente según la entidad. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) continúa monitoreando el comportamiento de la divisa para evitar impactos negativos en la inflación.

¿Por qué está bajando el dólar?

La caída del dólar responde a varios factores. En primer lugar, la incertidumbre política ha generado una menor demanda de la divisa extranjera, especialmente en operaciones de inversión y ahorro. Además, el fortalecimiento del sol frente al dólar se ha visto impulsado por intervenciones del BCRP y una mayor oferta de dólares en el mercado local.

Expertos señalan que este comportamiento podría mantenerse en los próximos días si no se presentan cambios bruscos en el escenario político o económico. Sin embargo, recomiendan estar atentos a las decisiones del Ejecutivo y al impacto que puedan tener en la confianza de inversionistas.

¿Cómo afecta a los ciudadanos?

La baja del dólar puede tener efectos positivos para los consumidores, especialmente en productos importados, tecnología y servicios cotizados en moneda extranjera. También beneficia a quienes tienen deudas en dólares, ya que el monto en soles se reduce. No obstante, para exportadores y quienes reciben remesas, la caída representa una menor rentabilidad.

En este contexto, muchos ciudadanos evalúan si es momento de cambiar sus ahorros de dólares a soles o viceversa. Los especialistas recomiendan tomar decisiones informadas y evitar movimientos impulsivos, ya que el tipo de cambio sigue siendo volátil.

¿Qué se espera para el resto de octubre?

Con el nuevo gobierno aún en proceso de consolidación, el comportamiento del dólar dependerá en gran medida de las señales que emita el Ejecutivo. Si se logra estabilizar el panorama político y económico, el sol podría seguir fortaleciéndose. De lo contrario, cualquier crisis institucional podría revertir la tendencia.

Por ahora, el dólar continúa a la baja, y los analistas sugieren seguir de cerca los reportes del BCRP, así como las cotizaciones oficiales y del mercado paralelo para tomar decisiones acertadas.