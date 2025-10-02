Dilver “El Chávez”, el conocido TikToker con 129 mil seguidores, enfrentó el momento más difícil de su vida al confesarle a sus padres tradicionales que su pareja es un hombre. Mientras su madre insistía en que deseaba una “esposa buena” para su hijo, Dilver, con lágrimas en los ojos, les explicó que ya no podía vivir en la mentira, pues el peso de ocultar su identidad lo consumía. La reacción inicial de sus padres, marcada por la sorpresa y la negación, reflejó el choque entre las expectativas familiares y la realidad de un hijo que solo busca ser auténtico. Sin embargo, tras minutos de tensión, comprendieron que el amor que sienten por él no depende de su orientación sexual, sino de la honestidad con la que ahora se presenta ante el mundo.

El joven influencer, quien durante años envió dinero a Cajamarca para apoyar a su familia, decidió que era hora de priorizar su felicidad y su verdad. “Nadie ha robado, nadie ha matado, solo soy quien soy”, les dijo, recordándoles que el amor familiar debe ser incondicional. Su historia se convierte en un llamado a los padres: escuchar y aceptar a sus hijos, porque el silencio y el miedo solo generan dolor y distancia.

