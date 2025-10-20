El Premier Ernesto Álvarez solicitó al Congreso plantear la cuestión de confianza para su gabinete ministerial, tras remitir un oficio al presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, en el que formalizó su pedido para exponer la política general de gobierno. El primer ministro propuso que esta sesión se realice el miércoles 22 a las 4 p.m, tal como lo establece el artículo 130 de la Constitución, el cual dispone que el titular del Consejo de Ministros acuda al hemiciclo con su gabinete para solicitar el respaldo del Pleno.

Álvarez, quien juró al cargo el pasado 14 de octubre, se presentará para defender las principales medidas de gestión de su administración, un requisito constitucional que todo nuevo gabinete debe cumplir ante el Parlamento. El también expresidente del Tribunal Constitucional, que previamente pidió licencia a su militancia en el Partido Popular Cristiano, buscará obtener el voto de confianza que le permita ejercer funciones con el aval del Poder Legislativo, en una sesión que definirá la viabilidad política de su gobierno.

