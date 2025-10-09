El premier Arana alertó que el Perú enfrenta un modelo de crimen transnacional que cruza fronteras, dejando atrás la idea de una delincuencia común. Según precisó, las organizaciones criminales operan de forma coordinada con redes internacionales que se fortalecen mediante el tráfico ilícito y la corrupción institucional. Para el jefe del Gabinete, este fenómeno exige una respuesta conjunta que involucre a los países de la región y refuerce los mecanismos de inteligencia.

Pese a la advertencia del premier, varios congresistas evitaron pronunciarse sobre sus declaraciones y enfocaron el debate en la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Legisladores de distintas bancadas pidieron no “perder más tiempo” y solicitaron que el proceso se someta a votación. La tensión política, según analistas, podría opacar las medidas urgentes frente al crimen organizado.

