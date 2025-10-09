El premier Eduardo Arana sostuvo que el Gobierno de Dina Boluarte ha dictado disposiciones coherentes y oportunas para enfrentar la criminalidad organizada, destacando las acciones sectoriales realizadas a través de todos los ministerios con firmeza y dedicación. El jefe del Gabinete Ministerial, quien evitó excusarse en la compleja herencia recibida en seguridad ciudadana, enfatizó que se han mejorado notablemente los índices delictivos mediante un modelo de lucha que supera el crimen común tradicional. Subrayó que actualmente se enfrenta un modelo criminal transnacional organizado que traspasa fronteras, tal como ocurrió con el ataque a una emisora en Ecuador y el intento de magnicidio contra el presidente Daniel Noboa.

Frente a esta realidad, el Gobierno peruano dispuso coordinación con países de la Comunidad Andina, desarrollando un Plan de Acción Resolutivo que articula a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y sistemas de inteligencia. Arana reveló que se obtuvieron 800 millones de dólares del BID y CAF mediante Ley de Endeudamiento Público, fondos destinados a enfrentar el hacinamiento carcelario mediante la construcción de penales y equipamiento del sistema penitenciario. El premier aseguró que estas acciones concertadas han permitido capturas significativas de bandas criminales transnacionales, resultados que serán detallados por el Ministerio del Interior.

