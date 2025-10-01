El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, rechazó que desde el Gobierno exista la disposición para que se afecte la integridad de los ciudadanos que participan en las protestas efectuadas recientemente.

En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, indicó que, más bien, la labor de la Policía Nacional durante estos actos es la de proteger a las personas y resguardar los bienes públicos.

“Quiero rechazar y dejar muy en claro que no existe una política, consigna u orden desde el Ejecutivo, del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional del Perú para agredir a los ciudadanos. La tarea de la Policía Nacional del Perú es proteger a los ciudadanos y también los bienes públicos y privados”, manifestó.

El jefe del Gabinete indicó que se pudo apreciar en dichas movilizaciones que un grupo de personas efectuó agresiones y también mencionó que el uso de fuegos artificiales generó que un efectivo policial sufriera quemaduras.

“No estamos hablando de manifestantes o personas que reaccionan ante una presión, estamos hablando de una organización criminal que se prepara con tiempo”, sostuvo Arana, e indicó que ya se encuentran investigando estos hechos.

En esa línea, hizo un llamado a los representantes de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para que, cuando se capture a estos elementos, “se les someta al imperio de la ley no como manifestantes o violentistas, sino como parte de una organización criminal”. (ANDINA)

