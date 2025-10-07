El premier Eduardo Arana denuncia ataques verbales de la prensa contra la presidenta Boluarte, refiriéndose específicamente a programas dominicales y podcasts que, según su percepción, utilizan “términos deleznables” al dirigirse a la mandataria. Arana cuestionó si estas críticas se deben a que Boluarte es mujer o tiene origen andino, calificando estos episodios como un ataque personal que va más allá del debate político, mientras defendía el derecho de la presidenta a recibir protección y respeto por su investidura.

Estas declaraciones se producen en un contexto donde la mayoría de medios replican la indignación ciudadana generada por la crisis de seguridad y las recientes declaraciones presidenciales sobre las extorsiones. Mientras el premier concentra su reclamo en el tratamiento mediático, la agenda pública sigue dominada por el descontento popular ante la percepción de que el gobierno está desconectado de los problemas reales que afectan a la población, particularmente en materia de delincuencia.

