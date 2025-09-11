El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, defendió la autonomía e independencia de los jueces peruanos para decidir si aplican o no la ley de amnistía, calificando como inaceptable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos intente influir en sus sentencias. El premier reiteró que el gobierno evalúa la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano.

Aseguró también que esta postura no contradice la línea de acción del país como firmante de la Convención de Derechos Humanos. La posición oficial, que fue planteada inicialmente por el Ministro de Justicia Juan José Santibáñez ante la ONU en Ginebra, genera un intenso debate sobre la soberanía judicial.

